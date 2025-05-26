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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$1,72 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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