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Виллы с видом на море в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$511,434
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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