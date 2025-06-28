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Виллы с видом на горы в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 105 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$737,373
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
$581,264
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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