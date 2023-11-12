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Квартиры в Limenas Markopoulou, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море в Айос-Спиридон, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€530,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Айос-Спиридон, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€150,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€180,000
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