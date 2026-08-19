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Квартиры в Limenas Markopoulou, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$301,081
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$212,528
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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