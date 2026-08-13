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Коттеджи в Lamia Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж
Лутра-Ипатис, Греция
Площадь 365 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$422,694
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Lamia Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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