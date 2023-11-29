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Жильё в Lamia, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Ипатис, Греция
Комнаты 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€358,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Лианокладион, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Лианокладион, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Fthiotida: Leianokladi - 250 Sq.m., 4 Bedrooms, 2…
€200,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
€70,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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