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Коммерческая недвижимость в Лайина, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лайина, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лайина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продается би…
€1,80 млн
Realting.com
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