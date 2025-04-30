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Квартиры с террасой в Kordelio Evosmos Municipality, Греция

Evosmos Municipal Unit
62
Eleftherio Kordelio Municipal Unit
9
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
$222,309
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Типы недвижимости в Kordelio Evosmos Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Kordelio Evosmos Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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