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Дома с бассейном в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
114
Kavala Municipality
38
Неа-Перамос
30
Кавала
24
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4 объекта найдено
Вилла 1 комната в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный вид н…
$5,15 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 613 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$1,94 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Заркадия, Греция
Коттедж 7 комнат
Заркадия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 214 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 2 с…
$324,089
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Кавала

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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