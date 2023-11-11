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Коттеджи в периферийная единица Кавала, Греция
Коттедж
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33 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Avramylia, Греция
5
3
230 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с furnishings
Керамоти, Греция
6
186 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Кавале. Недвижимость продается с мебелью. К …
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Zygos, Греция
7
3
250 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Ормос Принос, Греция
2
1
43 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
€117,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с furnishings
Кастро, Греция
6
170 м²
2
Продается двухэтажный дом на острове Тасос. Он находится в 10 минутах езды на машине от Скал…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ормос Принос, Греция
5
210 м²
2
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Кастро, Греция
1
200 м²
3
Продается трехэтажный коттедж площадью 200 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором о…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с furnishings
Кастро, Греция
5
130 м²
2
Продаются новые коттеджи в 250 м от туристического поселка о-ова Тасос. Коттеджи находятся н…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
6
240 м²
2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
6
1
250 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Марион, Греция
1
408 м²
3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Кастро, Греция
1
300 м²
1
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 300 кв.м на о-ве Тасос. Первый этаж (100 кв.м) сост…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Скала Калирахис, Греция
4
1
96 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Теологос, Греция
5
2
255 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€425,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Теологос, Греция
1
120 м²
2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
4
1
140 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
5
1
180 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Потос, Греция
4
120 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€255,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
1
124 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
€125,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
4
1
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Мариес, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Перв…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Chrysi Ammoudia, Греция
4
1
99 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
8
2
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
5
3
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Elaiochori, Греция
5
2
196 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с furnishings
Принос, Греция
9
3
280 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 3 спа…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Потамья, Греция
6
5
270 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€480,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agiasma, Греция
8
2
290 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Теологос, Греция
1
415 м²
2
Продаетсякоттеджна окраине традиционного поселения Теологос Тасос, в тихом районе, свеликоле…
€250,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Большой Принос, Греция
3
2
153 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€150,000
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