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Дома с видом на горы в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
114
Kavala Municipality
38
Неа-Перамос
30
Кавала
24
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28 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$173,453
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Вилла 1 комната в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный вид н…
$5,15 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$365,895
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$406,949
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,47 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$362,674
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 комнаты в Элайохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Элайохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$168,369
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Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$239,680
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Таунхаус 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$141,916
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Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
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Вилла 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 613 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$1,94 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$189,221
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$194,477
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Таунхаус 2 комнаты в Элефтерес, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Элефтерес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$145,827
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Коттедж 3 комнаты в Хаидефто, Греция
Коттедж 3 комнаты
Хаидефто, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$229,098
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$223,510
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Таунхаус 5 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$390,025
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$310,113
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Таунхаус 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$368,791
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Коттедж 3 комнаты в Гравуна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Гравуна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$72,668
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Вилла 6 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 6 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде Кавалы. Цокольный этаж состоит из од…
$704,056
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Таунхаус 3 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$163,379
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$257,036
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$178,709
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Коттедж 4 комнаты в Nestos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nestos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в пригороде Кавалы. Второй этаж состоит из одн…
$273,800
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Таунхаус 5 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$313,123
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Вилла 4 комнаты в Заркадия, Греция
Вилла 4 комнаты
Заркадия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Цоко…
$167,632
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$168,878
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Типы недвижимости в периферийной единице Кавала

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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