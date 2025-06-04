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Виллы с видом на море в Kassopaia Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Катаволос, Греция
Вилла 4 комнаты
Катаволос, Греция
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,51 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kassopaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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