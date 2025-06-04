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Таунхаусы с видом на море в Kassopaia Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$357,616
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Гимари, Греция
Таунхаус 1 комната
Гимари, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$268,212
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kassopaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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