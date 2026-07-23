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Жилье в Карье, Греция

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1 объект найдено
Квартира 17 спален в Карье, Греция
Квартира 17 спален
Карье, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 730 м²
Комплекс расположен в деревне Афон, Халкидики, всего в 150 метрах от пляжа. Имеется участок …
$2,61 млн
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