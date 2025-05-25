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Таунхаусы с видом на горы в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

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11 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$391,404
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$897,619
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 277 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 288 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$443,591
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$605,371
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Grekodom Development
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$574,059
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$704,161
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$354,873
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$647,121
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 236 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$333,998
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$648,179
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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