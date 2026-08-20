Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Янина
  4. Жилая

Жилье в периферийной единице Янина, Греция

;
Zagori Municipality
10
Ioannina Municipality
6
Анатоли
3
20 объектов найдено
Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$330,598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$210,684
Оставить заявку
Вилла в Katsikas, Греция
Вилла
Katsikas, Греция
Площадь 435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Коттедж в Elafotopos, Греция
Коттедж
Elafotopos, Греция
Площадь 280 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$554,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$484,091
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 комнаты в Anthrakitis, Греция
Дом 4 комнаты
Anthrakitis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Anthrakitis, Греция
Вилла
Anthrakitis, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$413,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дуплекс 6 комнат в Karies, Греция
Дуплекс 6 комнат
Karies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
В пышном зеленом и тихом районе Карьеса Экалиса (Metamorfosi Ioannina) на продажу выставлен …
$128,179
Оставить заявку
Шале 7 комнат в Zagori Municipality, Греция
Шале 7 комнат
Zagori Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Оставить заявку
Коттедж в Katsikas, Греция
Коттедж
Katsikas, Греция
Площадь 87 м²
Продаётся – Отдельный дом в Дросохори, Янина Продаётся в живописном районе Дросохори (Io…
$259,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 5 комнат в Konitsa, Греция
Квартира 5 комнат
Konitsa, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Elliniko, Греция
Дом 10 комнат
Elliniko, Греция
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Zaravina, Греция
Дом 8 комнат
Zaravina, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Detached House for Sale, floor: Ground floor, in the area: Delvinaki - Lake. The area of the…
$104,170
Оставить заявку
Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 60 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$236,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 95 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$247,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$336,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Elliniko, Греция
Квартира 2 спальни
Elliniko, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Красивая квартира в южном пригороде, расположенная в Эллинико, Общей площадью 111 кв. м.,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Kipoi, Греция
Дом 6 комнат
Kipoi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом Продается этаж: Первый этаж, 1-й (2 Уровня), в Тимфи - Кипои. Отдельный дом со…
$139,831
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферийной единице Янина

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Янина, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти