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Греция
Жилая
периферийная единица Янина
Жильё в периферийная единица Янина, Греция
Ioannina Municipality
11
Янина
11
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16 объектов найдено
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Дом с видом на горы
периферия Эпир, Греция
280 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на горы
периферия Эпир, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на горы
периферия Эпир, Греция
5
240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Эпир, Греция
5
333 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Эпир, Греция
5
435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Polydroso, Греция
3
1
110 м²
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
€370,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
4
1
80 м²
1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
2
2
1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
€155,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kastritsa, Греция
5
3
160 м²
1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€280,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
5
435 м²
2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
10
2
333 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
5
2
240 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
280 м²
1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
60 м²
1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
95 м²
1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Янина
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