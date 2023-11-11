Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Янина
  5. Квартиры

Квартиры в периферийная единица Янина, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Polydroso, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Polydroso, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
€370,000
Квартира 2 спальни в Oreokastro, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
€155,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Янина, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти