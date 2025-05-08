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Жильё в Zagori Municipality, Греция

дома
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5 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$223,510
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Ano Pedina, Греция
Коттедж 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$525,248
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$234,685
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Leptokarya, Греция
Вилла 5 комнат
Leptokarya, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
$427,935
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Zagori Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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