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Жильё в Pamvotida Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на город в Kastritsa, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на город
Kastritsa, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$292,248
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pamvotida Municipal Unit, Греция

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов