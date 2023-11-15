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Жильё в Янина, Греция

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12 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Анатоли, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
€275,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Polydroso, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Polydroso, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
€370,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
€170,000
Квартира 2 спальни в Oreokastro, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
€155,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Kastritsa, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kastritsa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€280,000
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
Комнаты 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€200,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€210,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000

Параметры недвижимости в Янина, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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