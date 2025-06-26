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Коттеджи с видом на горы в Ioannina Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 10 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
$1,02 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Ioannina Municipality, Греция

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