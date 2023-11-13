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Коттеджи в Ioannina Municipality, Греция

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
€170,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000

Параметры недвижимости в Ioannina Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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