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Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE

Греция Греция
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$5,702
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Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE
ВНЖ
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О программе иммиграции

Греческая программа Digital Nomad Visa предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые работают удалённо на иностранную компанию или ведут собственный онлайн-бизнес за пределами Греции.

Программа позволяет легально жить в Греции, путешествовать по странам Шенгенской зоны и наслаждаться европейским образом жизни, сохраняя работу и доход за пределами страны.

Первоначально оформляется национальная виза Digital Nomad, после чего можно получить двухлетний вид на жительство с возможностью продления при сохранении условий программы.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$5,702
Длительность
Длительность
24 месяцев
Дополнительные расходы
государственные пошлины медицинская страховка переводы нотариальные заверения апостиль оформление карты ВНЖ Обычно дополнительные расходы составляют от €1 000–2 000, в зависимости от состава семьи. 2000.00 EUR
Требования к заявителю
  • гражданство страны вне ЕС
  • удалённая работа
  • работодатель или клиенты находятся за пределами Греции
  • подтверждение стабильного дохода
  • доход не менее €3500 в месяц
  • медицинская страховка
  • отсутствие судимости
  • действующий паспорт
  • подтверждение проживания в Греции
Документы
Документы для заявителя
  • паспорт
  • фотографии
  • трудовой договор либо регистрация бизнеса
  • подтверждение удалённой работы
  • банковские выписки
  • подтверждение дохода
  • медицинская страховка
  • справка о несудимости
  • договор аренды жилья
Этапы получения программы
Этапы получения программы
от 24 месяца
Бесплатная консультация INVEST CAFE Проверка соответствия требованиям Подготовка документов Получение национальной визы Въезд в Грецию Подача на ВНЖ Сдача биометрии Получение карты Digital Nomad Residence Permit Продление через два года
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Заявитель получает право:

  • проживать в Греции
  • путешествовать по странам Шенгена
  • перевезти супруга и детей
  • пользоваться медицинскими услугами
  • открывать банковские счета
  • арендовать недвижимость
  • продлевать ВНЖ при соблюдении условий программы
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Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE
Греция Греция
от
$5,702
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