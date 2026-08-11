Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE

О программе иммиграции

Греческая программа Digital Nomad Visa предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые работают удалённо на иностранную компанию или ведут собственный онлайн-бизнес за пределами Греции.

Программа позволяет легально жить в Греции, путешествовать по странам Шенгенской зоны и наслаждаться европейским образом жизни, сохраняя работу и доход за пределами страны.

Первоначально оформляется национальная виза Digital Nomad, после чего можно получить двухлетний вид на жительство с возможностью продления при сохранении условий программы.