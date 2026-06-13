Гражданство Греции за инвестиции

Программа "Золотая виза"
Минимальные инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость от 250 000 евро, после покупки можно сдавать в аренду и получать доход.
ВНЖ Греции дает возможность посещать без визы в более 187 стран ЕС.
Через 5 лет можно подать документы на ПМЖ, а через 7 лет на гражданство.
Можно включить в программу свою семью.
Наша команда предоставит каталог недвижимости, одобренной для участия в государственной программе.
В некоторых городах Греции (Афины, Салоники, Миконос, Санторини) можно купить недвижимость от 400 Евро, остальное вложить в свой бизнес.
Мы станем для вас надежной поддержкой в получении ВНЖ и проведем по всем этапам для успешной релокации в прекрасную страну.
В Греции отсутствует налог на прибыль от внешних источников дохода.