Гражданство Греции за инвестиции

О программе иммиграции

Программа "Золотая виза"

Минимальные инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость от 250 000 евро, после покупки можно сдавать в аренду и получать доход.

ВНЖ Греции дает возможность посещать без визы в более 187 стран ЕС.

Через 5 лет можно подать документы на ПМЖ, а через 7 лет на гражданство.

Можно включить в программу свою семью.

Наша команда предоставит каталог недвижимости, одобренной для участия в государственной программе.

В некоторых городах Греции (Афины, Салоники, Миконос, Санторини) можно купить недвижимость от 400 Евро, остальное вложить в свой бизнес.

Мы станем для вас надежной поддержкой в получении ВНЖ и проведем по всем этапам для успешной релокации в прекрасную страну.

В Греции отсутствует налог на прибыль от внешних источников дохода.