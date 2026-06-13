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Гражданство Греции за инвестиции

Греция Греция
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$291,563
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Гражданство Греции за инвестиции
ВНЖ
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О программе иммиграции

Программа "Золотая виза" 

Минимальные инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость от 250 000 евро, после покупки можно сдавать в аренду и получать доход.

ВНЖ Греции дает возможность посещать без визы в более 187 стран ЕС.

Через 5 лет можно подать документы на ПМЖ, а через 7 лет на гражданство.

Можно включить в программу свою семью.

Наша команда предоставит каталог недвижимости, одобренной для участия в государственной программе.

В некоторых городах Греции (Афины, Салоники, Миконос, Санторини) можно купить недвижимость от 400 Евро, остальное вложить в свой бизнес. 

Мы станем для вас надежной поддержкой в получении ВНЖ и проведем по всем этапам для успешной релокации в прекрасную страну. 

В Греции отсутствует налог на прибыль от внешних источников дохода. 

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$291,563
Длительность
Длительность
6 месяцев
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Купить недвижимость по цене от 250 000 Евро. Можно сдавать в аренду и получать пассивный доход.
250000.00 EUR
Государственный проект Государственный проект
Вклад в государственный проект, вклад в греческие компании на срок ВНЖ.
400000.00 EUR
Требования к заявителю
  • Возраст от 18 лет;
  • Действительный заграничный паспорт сроком действия не менее 6 месяцев;
  • Нет судимости;
  • Хорошее здоровье по базовым медицинским показателям;
  • Нет необходимости физического проживания до и после получения гражданства;
  • Подтвержденный финансовый статус для реализации программы;
  • Подтверждение покупки недвижимости
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Источник происхождения средств;
  • Банковское рекомендательное письмо - заверенное письмо от банка, датированное в течение последних 6 месяцев;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Документы о семейном положении: свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти супруга, если применимо;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, если источник дохода связан с компанией, нотариально заверенное и с апостилем страны, выдавшей такое свидетельство;
  • Нотариально заверенные копии документы на иждивенцев, если такие имеются;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
Этапы получения программы
Заявка отправляется через форму на платформе Realting
от 2 дня
Консультация с ведущими экспертами Конфиденциальная и бесплатная консультация на предмет сбора исходных данных о заявителе и членах его семьи, проработка задач и целей получения гражданства, обсуждение альтернативных вариантов в других государствах, на выбор клиента. Обсуждение вопросов о необходимости оказания дополнительных услуг.
Due Diligence
от 10 дней
Процедура проверки документов заявителя на предмет благонадежности, финансовой способности и источников происхождения денег.
Подготовка досье
от 10 дней
Досье собирается сразу же после получения от клиента полного пакета документов. В случае необходимости ожидания документов от компетентных государственных органов, срок выполнения заказа отодвигается до момента предоставления всех документов.
Подписание договора
от 10 дней
Драфт договора оформляется по результатам брифа с клиентом и Due Diligence. Отправляется на согласование и подпись.
Сделка с недвижимостью или обеспечение инвестиций в государственные проекты или в бизнес
от 1 месяца
Подбираем недвижимость и сопровождаем сделку. Обсуждаем инвестиции в другие направления и сопровождаем выполнение задачи
Подача досье
от 5 дней
Одобрение
от 2 месяца
В результате анализа досье, принимается решение об одобрении заявки на гражданство. Одобрение заявки основано на документах, логической последовательности предоставленных документов и их соответствия целям программы.
Получение ВНЖ
от 3 месяца
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Гражданство Греции за инвестиции
Греция Греция
от
$291,563
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