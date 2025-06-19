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Виллы с видом на горы в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ierapetra Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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