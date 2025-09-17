Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Gouves Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Gouves Municipal Unit, Греция

виллы
23
коттеджи
3
таунхаусы
4
14 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
🏡 Продается – Вилла B1 в BOMO AG Residences Ваш частный отдых на склоне холма в традицион…
$327,178
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$760,786
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
На Продажу – Вилла B2 в комплексе BOMO AG Residences Ваш личный уголок уединения на хо…
$310,761
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продаётся: Роскошная вилла 450 м² с частным бассейном – Ираклион, Крит Эта эксклюзивная в…
$2,96 млн
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 590 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,99 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Роскошная вилла на продажу в пригороде Ираклиона, Крит Мы рады предложить уникальную во…
$1,87 млн
Оставить заявку
Century 21Century 21
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
🏡 Продается Дом в Гувес, Ираклион, Крит Предлагается к продаже отдельный дом площадью …
$406,901
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит. Откройте для себя роскошь…
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается: Роскошная трехэтажная вилла с частным бассейном и видом на море, Крит Распо…
$678,856
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаётся: Современная вилла с панорамным видом на море В тихом районе Гувес, Ираклион, К…
$727,614
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла 400 кв.м на участке 890 кв.м и состоит из перв…
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу: уникальный дом с частным бассейном – Скотино, Ираклион, Крит …
$642,572
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
🏡 Продается – Вилла B3 в BOMO AG Residences Ваш частный отдых на склоне холма в традицион…
$301,513
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти