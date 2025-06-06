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Таунхаусы в Gouves Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
$480,546
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 4/1
Предлагается к продаже: Современная полудетачная мезонин в муниципалитете Херсониссос, Иракл…
$439,691
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж -1/2
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
$489,465
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж -2/4
Предлагается к продаже: Современная полудетачная мезонин в муниципалитете Херсониссос, Иракл…
$454,178
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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