Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Glyka Nera Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$787,792
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
