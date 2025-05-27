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Таунхаусы с видом на горы в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

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