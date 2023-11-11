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Жильё в периферийная единица Эврос, Греция

Муниципалитет Дидимотейхо
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11 объектов найдено
Дом 2 спальни в Paliouri, Греция
Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
This house is located in the suburbs of Paliouri village  in Ev Zin complex 5 km from the be…
€225,000
Дом 4 спальни в Paliouri, Греция
Дом 4 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
The villas are located in the suburbs of Paliouri village in Kanistro area 50 meters from th…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м во Фракии. Квартира расположена на третьем этаже и сост…
€230,000
Дом 2 спальни в Paliouri, Греция
Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этот дом расположен в зеленом горном районе деревни Палиури, который находится в конце полуо…
€290,000
Квартира 2 спальни в Paliouri, Греция
Квартира 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Отель Maisonetta расположен в деревне Палиури, в 2 км от живописного песчаного пляжа. Maison…
€155,000
Квартира 2 спальни в Paliouri, Греция
Квартира 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в деревне Палиури, в 2 км от живописного песчаного пляжа. Квартира на 2…
€130,000
Дом 6 спален с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Виллы расположены в 1 км от деревни Палиури на холме Пиктураскью. Ближайший пляж - Хруссо, 2…
€1,30 млн
Дом 7 спален с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 7 спален с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Незаконченный дом расположен в пригороде Палиури, в 1 км от знаменитого пляжа Курсарос. Есть…
€200,000
Дом 6 спален с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
This house is situated in the green mountaness surroundings of the Paliouri village area whi…
€210,000
Дом 2 спальни с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этот дом расположен в пригороде деревни Палиури в комплексе Эв Зин в 2000 метрах от пляжа. К…
€200,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Александруполис, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€820,000

Типы недвижимости в периферийная единица Эврос

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Эврос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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