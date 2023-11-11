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Квартиры в периферийная единица Эврос, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м во Фракии. Квартира расположена на третьем этаже и сост…
€230,000
Квартира 2 спальни в Paliouri, Греция
Квартира 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Отель Maisonetta расположен в деревне Палиури, в 2 км от живописного песчаного пляжа. Maison…
€155,000
Квартира 2 спальни в Paliouri, Греция
Квартира 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в деревне Палиури, в 2 км от живописного песчаного пляжа. Квартира на 2…
€130,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Эврос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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