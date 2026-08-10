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Квартиры в периферийной единице Эврос, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в дим Александруполис, Греция
Квартира 1 спальня
дим Александруполис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11772 - Квартира для продажи в Александруполи Центр за € 200 000. Это …
$233,948
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Квартира 1 спальня в дим Александруполис, Греция
Квартира 1 спальня
дим Александруполис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11768 - Квартира для продажи в Александруполи Центр за €117.000. Это 60 к…
$136,174
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Параметры недвижимости в периферийной единице Эврос, Греция

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