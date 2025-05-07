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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Эвбея, Греция

Municipality of Chalkida
20
Eretria Municipality
11
Eretria Municipal Unit
7
Municipal Unit of Anthidon
10
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23 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Гиалтра, Греция
Коттедж 1 комната
Гиалтра, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. К…
$346,440
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Коттедж 4 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$266,155
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кухни, …
$198,311
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$386,185
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$380,966
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Коттедж 7 комнат в Паралия Агия Аннас, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Агия Аннас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$488,270
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$175,349
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Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$166,999
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолеп…
$724,258
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Коттедж 13 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Коттедж 13 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
$678,433
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Коттедж 1 комната в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
$1,23 млн
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Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$991,556
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Коттедж 4 комнаты в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
$146,124
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Коттедж 1 комната в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 комната
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$346,440
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Коттедж 4 комнаты в Артемисион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Артемисион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$311,796
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,05 млн
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Коттедж 4 комнаты в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,67 млн
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Коттедж 6 комнат в Ано Вафия, Греция
Коттедж 6 комнат
Ано Вафия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$313,123
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Коттедж 5 комнат в Маникия, Греция
Коттедж 5 комнат
Маникия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$417,497
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Коттедж 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
$407,060
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Коттедж 3 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$313,123
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Коттедж 3 комнаты в Калохори-Пантихи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Калохори-Пантихи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$114,812
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Коттедж 4 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
$521,872
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Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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