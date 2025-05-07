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Квартиры с видом на море в периферийной единице Эвбея, Греция

Municipality of Chalkida
8
Халкис
3
Nea Artaki Municipal Unit
3
Квартира Удалить
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7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и…
$229,624
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Квартира 5 комнат в Лимни, Греция
Квартира 5 комнат
Лимни, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$138,818
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Квартира 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$276,592
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Каристос, Греция
Квартира 4 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объ…
$341,304
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
$208,749
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Квартира 3 комнаты в Филла, Греция
Квартира 3 комнаты
Филла, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
$161,780
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Неа Стира, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Стира, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$260,936
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Эвбея

двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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