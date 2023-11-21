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Квартиры в периферийная единица Эвбея, Греция

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17 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на шестом этаже и …
€135,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 406 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1406 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состо…
€3,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 450 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
€310,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
€100,000
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Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лимни, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимни, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€133,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Каллитеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Филла, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
€155,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Панорама, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Панорама, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и…
€220,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
€90,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на цокольном этаж…
€335,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
€95,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Эдипсос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Эдипсос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира, котораяна данный момент находится в стадии строительства. …
€288,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€136,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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