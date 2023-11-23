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Квартиры в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Эдипсос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Эдипсос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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