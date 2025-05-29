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Виллы в Zagori Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Leptokaria, Греция
Вилла 5 комнат
Leptokaria, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Ano Pedina, Греция
Вилла
Ano Pedina, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$535,813
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Вилла в Leptokaria, Греция
Вилла
Leptokaria, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$399,010
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Параметры недвижимости в Zagori Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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