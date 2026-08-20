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Виллы в периферийной единице Элида, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Агиос Иоаннис, Греция
Вилла
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 5
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$661,197
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Вилла в Амалиада, Греция
Вилла
Амалиада, Греция
Количество спален 5
Площадь 630 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$5,31 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Мирсини, Греция
Вилла
Мирсини, Греция
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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