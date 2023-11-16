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Виллы в периферийная единица Элида, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,000,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Агиос Георгиос, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Агиос Георгиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Вилла состоит из 3 спал…
€1,50 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мирсини, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мирсини, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
€3,50 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Захаро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€895,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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