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  4. периферийная единица Элида

Жильё в периферийная единица Элида, Греция

Пиргос
10
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Ilida
4
Municipality of Zacharo
4
Захаро
4
Амалиада
3
25 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ципский, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€80,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,000,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€460,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Агиос Георгиос, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Агиос Георгиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Вилла состоит из 3 спал…
€1,50 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€165,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Захаро, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мирсини, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мирсини, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
€3,50 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
€80,000
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,60 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Ластейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
€690,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Захаро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€895,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€165,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Архея Олимпия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Архея Олимпия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€60,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Като Кавури, Греция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€105,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ровиата, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ровиата, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€450,000

Типы недвижимости в периферийная единица Элида

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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