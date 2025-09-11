Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Элида
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в периферийной единице Элида, Греция

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Пиргос
4
Municipality of Ilida
4
Вилла 10 комнат в Мирсини, Греция
Вилла 10 комнат
Мирсини, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
$1,76 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Кардамас, Греция
Вилла 7 комнат
Кардамас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$5,27 млн
Агентство

Grekodom Development

Языки общения

English, Русский, Ελληνικά
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 13 комнат в Дунайка, Греция
Вилла 13 комнат
Дунайка, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
$1,87 млн
Агентство

Grekodom Development

Языки общения

English, Русский, Ελληνικά
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
