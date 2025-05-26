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Жильё в Drama Municipal Unit, Греция

Драма
7
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в дим Драма, Греция
Квартира 2 спальни
дим Драма, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/4
Продается квартира площадью 76 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на четвертом эта…
$79,778
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Вилла в Arkadikos, Греция
Вилла
Arkadikos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 391 м²
Этаж -2/1
Продается 4-этажная вилла площадью 391 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной спаль…
$427,384
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Квартира 3 спальни в дим Драма, Греция
Квартира 3 спальни
дим Драма, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 150 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на пятом этаже …
$205,144
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Вилла в Хористи, Греция
Вилла
Хористи, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж -1/2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
$330,510
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Дом 3 комнаты в дим Драма, Греция
Дом 3 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ на продажу, новый отдельно стоящий дом в очень хорошем месте в районе Komninon D…
$282,920
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Вилла 6 комнат в Arkadikos, Греция
Вилла 6 комнат
Arkadikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 391 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажная вилла площадью 391 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной спаль…
$419,081
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Квартира 4 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 4 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Драма, Центр: Продается квартира 150 кв.м. очень центральный 1-й этаж в очень привилегирован…
$125,742
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Квартира 2 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 2 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 3
Apartment for sale in Center, Drama of Drama Prefecture for 110.000€ (Listing No 2318). Anot…
$115,668
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Квартира 3 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 3 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на четвертом эта…
$78,228
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Хористи, Греция
Коттедж 7 комнат
Хористи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
$324,089
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 3 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на пятом этаже …
$201,159
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Drama Municipal Unit

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Drama Municipal Unit, Греция

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