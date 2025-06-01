Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Doxato Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Doxato Municipality, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Ано Кефалари, Греция
Вилла
Ано Кефалари, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной кла…
$205,205
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Doxato Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти