Виллы с видом на горы в Municipality of Sitia, Греция

3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
Предлагается на продажу вилла класса люкс на острове Крит. Вилла состоит из двух отдельны…
$1,25 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Вилла - это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видо…
$4,10 млн
Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

