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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Sitia, Греция

Sitia Municipal Unit
4
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$149,254
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

с видом на горы
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