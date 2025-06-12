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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Ierapetra, Греция

Ierapetra Municipal Unit
8
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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
$237,559
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$605,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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