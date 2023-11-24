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Земельные участки в District of Chersonissos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в District of Chersonissos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается земельный участок площадью 2016 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в District of Chersonissos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается земельный участок площадью 4016 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€720,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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