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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Chania, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Коракиес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Коракиес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$558,403
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

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