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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Chania, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Арони, Греция
Коттедж 6 комнат
Арони, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

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