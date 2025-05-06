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Коттеджи в Municipality of Chania, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Арони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Арони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
$507,810
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chania, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Отдельный дом в центре Ханьи — идеальная возможность для инвестиций!В самом центре города Ха…
$142,476
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Суда, Греция
Коттедж 2 комнаты
Суда, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Арони, Греция
Коттедж 6 комнат
Арони, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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