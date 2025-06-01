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Квартиры с гаражом в Municipality of Chania, Греция

Ханья
23
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$403,070
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$392,463
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$401,208
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