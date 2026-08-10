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Жилье в Demotike Enoteta Schematariou, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230,627
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426,661
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Demotike Enoteta Schematariou, Греция

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